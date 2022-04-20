Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: 'İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar'

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iç ve dış politika nedeniyle benzeri görülmemiş göçmen anlayışıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "AKP rejimi kendi iktidarlarının devamlılığı uğruna devleti ve milleti belki de onlarca yıl sürecek bir tehlikenin, ateşin içine attılar." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada en çok sığınmacı ve göçmen bulunan ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin bu konuda birinciliği kimseye bırakmadığını öne sürdü.

Bu durumun, ekonomik yoksulluk yaşayan vatandaşları ciddi anlamda rahatsız ettiğini, vatandaşların, iktidardan bunu çözmesini ivedilikle beklediğini iddia eden Antmen, "AKP'nin yanlış dış ve iç politikaları nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir göçmen anlayışıyla karşı karşıya kaldık. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP rejimi kendi iktidarlarının devamlılığı uğruna devleti ve milleti belki de onlarca yıl sürecek bir tehlikenin, ateşin içine attılar." diye konuştu.

Bugüne kadar sığınmacılara 50 milyar dolar harcandığını iddia eden Antmen, bu para sığınmacılara verilse ülkelerine "paşa paşa" gideceklerini savundu.