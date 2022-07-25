Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, sosyla medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. AA / Barış Gündoğan - Politika Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler Son Dakika

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