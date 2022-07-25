Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

AA - Barış Gündoğan - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyla medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title