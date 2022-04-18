Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı - Haberler

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Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Son dakika haberleri! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

???????Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Irak, Politika, Haberler

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