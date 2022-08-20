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Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Politika Haberleri

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün art arda gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirterek, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Mardin Politika Haberler Son Dakika

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