Son dakika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi Politika Haberleri Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün art arda gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirterek, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. Politika Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Kemal Kılıçdaroğlu Mardin Politika Haberler Son Dakika

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