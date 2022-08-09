Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Teröristlere nefes aldırmamaya çalışıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Girilmeyen her yere girmeye çalışıyor, her yerde üs bölgesi yapmaya çalışıyor ve her yerde terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da düzenlenen '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında '2023 ve Ötesinde Akıl ve Müşfik Türk Diplomasisi' oturumunda konuştu. Soylu, küresel aktörlerin yetişemediği ve iflas ettiği; 'pandemi süreci ve etkileri', 'göç', 'enerji krizi' ve 'ekonomi' olmak üzere 4 problemin olduğunu belirtti. Soylu, "Pandemi sürecini gördük; elindeki aşıyı paylaşamayanları. Çaresiz Dünya Sağlık Örgütü ile karşı karşıya kaldık. Başka ülkelerin maskelerine el koymak zorunda kalan ülkelerle karşı karşıya kaldık. Göç meselesinde; ülkemizde 400 bin sığınmacı mülteci var. Her gün Afganistan ve Pakistan sınırını konuşuyoruz. Batı, meseleyi göç meselesi olarak görmüyor. Batı bunu sınır güvenliği olarak görüyor ve 'mış' gibi politika üretiyor. Meseleyi Yunanistan- Türkiye arasındaki sınırlara sıkıştıran bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

Soylu, Türkiye'nin dış operasyonlarını bugüne kadar yapmamış olması durumunda bölgede yaşayan 6 milyon insanın geleceği yerin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "Çekim etkisiyle birlikte bu 6 milyon sayısı çok daha fazla artacaktı. Aynı zamanda İran sınırında da 2 milyon Afganlı var ve Türkiye bir göç deposu haline gelecekti. Benim şahsi kanaatim Batı tam da bunu istemektedir. Eğer batı bunu istemeseydi, bu da benim kanaatim; 18 Mart mutabakatındaki maddeyi işletirdi ve bizim Zeytin Dalı Harekatı bölgesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde onlara defalarca söylediğimiz 'gelin bu bölgede geçici konutları veya bu bölgede yaşayan insanların kalıcı konutlarını beraber yaparak onları insani bir hayatla buluşturalım' teklifini kabul ederdi. Hiçbirini bugüne kadar etmedi" değerlendirmesinde bulundu.