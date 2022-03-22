Son dakika haberleri... Bakan Soylu, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na" katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... Bakan Soylu, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na" katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na" katıldı.
Bakan Soylu, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na" katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na" katıldı.