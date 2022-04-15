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Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur

Son dakika politika haberi... ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur" dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur" dedi.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur" dedi.


Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Cemal Kaşıkçı, Bekir Bozdağ, Adalet, Politika, Haberler

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