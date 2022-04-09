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Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü

Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak telefon görüşmesi yaptığı ve iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle ve katılımıyla 6 Nisan'da Brüksel'de Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen üçlü bir toplantının ele alındığı ifade edildi. Aliyev, Putin ile yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin kurulması için sunduğu 5 temel maddeyi, Ermenistan'ın kabul ettiğini iletti. Telefon görüşmesi sırasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağı hazırlamak için bir çalışma grubunun kurulması, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulması ve ayrıca Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın katılımıyla ulaştırma konularındaki çalışma grubunun faaliyetleri ve sonraki temasların da ele alındığı kaydedildi.

Devlet başkanları ayrıca, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve iki ülke arasındaki sıkı işbirliğinin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin, Ermenistan, Azerbaycan, Brüksel, Politika, Haberler

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