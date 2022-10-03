Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz." Politika Haberleri Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz." Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Onur Şener AK Parti Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.' - Haberler

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