Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."
Politika Haberleri
Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika