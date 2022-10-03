Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."

Politika Haberleri

Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.'

Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Onur Şener AK Parti Politika Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title