AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya'da Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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