Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz"

AA - İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: 'Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz'

Son dakika haberleri... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, uyuşturucunun, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturduğunu belirterek, "Bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, uyuşturucunun, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturduğunu belirterek, "Bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor. Allah'ın izniyle bu terörü de yok edeceğiz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, 40 yılı aşkın zamandır mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın belini büktüğünü, örgütün bitme noktasına getirildiğini söyledi.

PKK'nın mali kaynağını oluşturan uyuşturucu ticaretine dönük de ciddi mücadelenin yürütüldüğünün altını çizen Aydemir, şunları kaydetti:

"Bir İçişleri Başkanı düşünün; Diyarbakır merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunun gelişmelerini paylaşmak adına saat 07.00'de basın toplantısı düzenliyor. Bu operasyonun gelişmelerine dönük açıklamanın bu saatte yapılması, mücadeleye yüreğimizi nasıl koyduğumuzun ispatıdır. Uyuşturucu, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturuyor. Dahası bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor. Allah'ın izniyle bu terörü de yok edeceğiz."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir sosyal medya paylaşımında güvenlik güçlerinin suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Aydemir, HDP'lilerin bu tür provokasyonları hep yaptığını söyledi.

Aydemir, "Edebimden dolayı bunlara 'ayıp' ifadesini kullanıyorum ama bunlar daha ağırını hak ediyor. İnsanlar şu halleri görüyor ve bizden gerçekleri her zeminde aktarmamızı istiyor. Milletimiz her şeyi görüyor ve bunlara 2023'te demokrasi tokadını vuracaktır." ifadelerini kullandı.

AA / İsmail Çimen - Politika

İbrahim Aydemir Milletvekili Erzurum Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title