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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Politika Haberleri

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, 'İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz' dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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