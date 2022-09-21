Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
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Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika