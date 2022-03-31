Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip... - Haberler

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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek,

Son dakika politika haberi... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi.

ABD Başkanı Biden Joe, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Haberler

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