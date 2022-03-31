Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... ABD Başkanı Biden Joe, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi.
ABD Başkanı Biden Joe, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi - WASHINGTON
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika