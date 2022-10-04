Son dakika haberi! Zelenskiy, Rusya'nın ilhaklarını reddeden kararnameyi imzaladı

Son dakika politika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak kararlarını reddeden bir kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak kararlarını reddeden bir kararnameye imza attı.

Rusya'nın, Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'la ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli bir adım geldi. Zelenskiy tarafından imzalanan kararnameye göre Rusya'nın ilhak kararları reddedilirken bu toprakların Ukrayna toprakları olduğuna vurgu yapıldı.

Kararnamede Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş devlet sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden kurma ve koruma konusunda devredilemez egemenlik hakkını da teyidine vurgu yapılırken, uluslararası hukuk kurallarının altı çizildi. Kararnamede, 28 Ocak 2003 tarihli Ukrayna-Rus devlet sınırının belirlenmesi yönünde yapılan anlaşmaların ve Viyana Sözleşmesi'ne bağlı anlaşmaların feshedilemeyeceği hatırlatıldı.

Zelenskiy, daha önce Putin ile müzakereyi reddeden kararnameyi imzalamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyinin hazırladığı, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren kararnameyi imzalamış, Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre kararnamenin ilk maddesinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesine yer verilmişti. - KİEV