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Son dakika haberi... Ukrayna'ya yönelik saldırıları eleştiren Rus belediye meclis üyesinin 7 yıl hapsi isteniyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberi... Ukrayna'ya yönelik saldırıları eleştiren Rus belediye meclis üyesinin 7 yıl hapsi isteniyor

Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Meclis Üyesi Aleksey Gorinov'un, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Meclis Üyesi Aleksey Gorinov'un, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Moskova Belediye Meclis Üyesi Aleksey Gorinov, 15 Mart'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesini "özel askeri operasyon" yerine "savaş", saldırıları da "faşist devlet eylemi" olarak nitelendirince önce gözaltına alınmış, daha sonra cezaevine gönderilmişti. Dün Moskova'daki Meshchansky Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan 61 yaşındaki Gorinov hakkında talep edilen ceza belli oldu. Mahkeme savcısı, Gorinov'un Rus Ceza Kanunu'nun 507/3. maddesinde yer alan, "sahte bilgi yaymak" ve "siyasi nefrete dayalı söylemler kullanmak" suçlamalarından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Gorinov'un yargılanmasına bugün de devam edileceği, mahkemenin bu duruşmada Gorinov ile ilgili karar alabileceği öğrenildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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