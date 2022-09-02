UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu Politika Haberleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaptığı incelemelerin ardından, Viyana'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaptığı incelemelerin ardından, Viyana'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA / Politika Zaporijya Ukrayna Viyana Politika Güncel Haberler

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