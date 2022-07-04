Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler

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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika politika haberi: Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü YPG/ Pkk destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi imzalanan ortak memorandum nedeniyle terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu. Kakabaveh, Anayasa Komisyonu'ndan Linde'nin hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi. Ortak memorandum ile İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu ifade eden Kakabaveh'in ayrıca İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceğine dair maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı. - STOCKHOLM

İhlas Haber Ajansı / Politika

İsveç YPG PKK Politika Haberler Son Dakika

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