Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi Politika Haberleri Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Politika Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu Mustafa Şentop Mardin Politika Haberler Son Dakika

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