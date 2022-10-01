Son dakika haberi | Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana...
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Son dakika haberine göre Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir.
Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir."
Kaynak: AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika