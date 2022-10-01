Son dakika haberi | Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana... Politika Haberleri Son dakika haberine göre Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir. Şentop: "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir." Politika Kaynak: AA / Seval Ocak Adıyaman Türkiye Politika Haberler Son Dakika

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