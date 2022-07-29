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Son dakika haberi: Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Huzur Camisi'nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu'da geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Selahaddin Eyyubi Mahallesi oldu. Cuma Namazını Huzur Camisi'nde kılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, gelen öneri ve istekleri dinledi.

"Cuma Buluşmalarımız mahalle sakinlerimizle bir araya geldiğimiz bir platform oldu"

Selçuklu Belediyesinin tüm ilçe sakinleriyle önemli bir istişare vesilesi haline gelen "Cuma Buluşması" geleneğinin vatandaş ve kamu arasındaki iletişime katkı sağladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selahattin Eyyubi Mahallemizde hemşerilerimizle birlikte Cuma bereketine ortak olduk. AK Parti Belediyeciliğinin en önemli farklarından bir tanesi olan ortak akılla birlikte ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. İlçemizde eğitimden, kültüre, fiziki altyapıdan, sağlığa sosyal ve kültürel etkinliklerden daha birçok alanda hizmet üretiyoruz. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızda gücümüzü değerli hemşerilerimizden alıyoruz. Göreve geldiğimiz andaki heyecanla yeni hizmetlerimizin planlamalarını da yapıyoruz. Bu vesile yarın gireceğimiz 1444 Hicri yılbaşının tüm hemşerilerimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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