Son dakika haberi | Selçuklu'da asfalt kalitesi artmaya devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede önemli bir güzergahı oluşturan Saray Caddesinde sıcak asfalt çalışmasında 2. Etabı tamamladı.

Selçuklu Belediyesi aralıksız devam ettirdiği altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri ekipleri önemli bir yoğunluğu barındıran Saray Caddesinde sıcak asfalt çalışmasında 2. etabı tamamladı. Asfalt çalışmasının 3. etabı tamamlandıktan sonra Beyşehir Çevreyolu Abdülhamit Han Caddesi'ne bağlanmış olacak. Trafikte aksamalara mahal vermemek için zamanla yarışan ekipler altyapı çalışması ve asfalt serimini eş zamanlı olarak yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi olarak altyapı çalışmalarında yoğun temponun sürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyamızın en önemli ana arterlerinden bir tanesi olan Saray Caddesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Hocacihan Mahallemizde şehir merkeziyle Sarayköy'ü birbirine bağlayan yol üzerinde toplamda bin 200 metre uzunluğundaki yolda ikinci etap çalışmalarımızı son noktasına getirmiş bulunuyoruz. Saray Caddemiz daha önce 10 metre genişliğindeydi. Caddemizi 20 metreye çıkarttık. Bu cadde üzerinde şu ana kadar 8 bin 300 metrekare alan üzerinde bin 600 ton asfalt serimini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde üçüncü etap çalışmalarını da tamamladığımız zaman toplamda bin 200 metre uzunluğundaki yolumuzu 20 metre genişliğinde tamamlamış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehir merkezinde ve şehir dışarısında bütün yollarda çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Şehir merkezimizde yollarımızda hem altyapı çalışmalarını yeniliyoruz hem yol genişletme çalışmalarını yapıyoruz hem de altyapısı tamamlanmış olan yollarımızın asfaltlarını, üst yapılarını, kaplamalarını en iyi şekilde modern usullerle yeniliyoruz. Burada da inşallah önümüzdeki günlerde çalışmalar bittiği zaman Saray Caddesi üzerinde kamulaştırılması yapılmamış olan, temizlenmemiş olan ve altyapısı, kaldırım imalatları tamamlanmamış bir alanımız kalmayacak ve bu çalışmalarla birlikte inşallah Beyşehir Caddemizi Abdülhamit Han Caddesi'ne bağlamış olacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum" dedi. - KONYA