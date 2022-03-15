Son dakika haberi! MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! MSB kaynakları:

Son dakika politika haberine göre MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliyeleri beklenmektedir.

MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliyeleri beklenmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mariupol, Politika, Haberler

title