Son dakika haberi! MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberine göre MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliyeleri beklenmektedir.
MSB kaynakları: "(Maruipol'den tahliye) RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol'den tahliyeleri beklenmektedir." - ANKARA
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