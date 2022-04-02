Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi... - Haberler

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Mariupol, Milli, Türk, Politika, Haberler

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