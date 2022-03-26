Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS... - Haberler

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin,

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi. - DOHA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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