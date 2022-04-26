Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör örgütleri kırsal alanlardan söküp atılmalıdır terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütleri kırsal alanlardan söküp atılmalıdır terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve ant olsun hepsinin sonu gelmiştir." - ANKARA

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