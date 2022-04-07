Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.
İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika