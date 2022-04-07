Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son... - Haberler

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son...

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.

İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin ile Zelensky'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, İstanbul, Ankara, Politika, Haberler

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