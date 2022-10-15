Son dakika haberi | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize... Politika Haberleri Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Maden Politika Haberler Son Dakika

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