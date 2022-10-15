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Son dakika haberi | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize...

Politika Haberleri

Son dakika haberi | MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize...

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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