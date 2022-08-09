Son dakika haberi: Memleket Partisi Sözcüsü Sayan, Beyza Doğan cinayetini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri... Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, "Kadın cinayetlerine daha ne kadar seyirci kalacaksınız, ne kadar susacaksınız? Cumhurbaşkanı kararıyla iptal olan İstanbul Sözleşmesi'nin yerine ne koyacaksınız?" dedi.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, "Kadın cinayetlerine daha ne kadar seyirci kalacaksınız, ne kadar susacaksınız? Cumhurbaşkanı kararıyla iptal olan İstanbul Sözleşmesi'nin yerine ne koyacaksınız?" dedi.

Sayan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Doğan'ın İstanbul Bahçelievler'de evinde tabancayla vurularak öldürüldüğünü anımsatan Sayan, "Beyza 13 yaşından 16 yaşına kadar kendini vuran katiliyle uğraştı. Babası adliyeye tam 35 kere başvurdu, şikayet davası açtı, koruma kararı çıkarttı ama nafile. 35 kere şikayetçi oldukları fail tutuklanmadığı için 16 yaşındaki Beyza bugün toprağın altında." diye konuştu.

Doğan'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyen Sayan, "Kadın cinayetlerine daha ne kadar seyirci kalacaksınız, ne kadar susacaksınız? Cumhurbaşkanı kararıyla iptal olan İstanbul Sözleşmesi'nin yerine ne koyacaksınız? Bugün koruyamadığınız, toprağın altındaki tüm kadınların vebali sizin üzerinizde." değerlendirmesinde bulundu.

İpek Özkal Sayan, 5 il ve 26 ilçede buluştukları vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek "Yollarda, sokakta Genel Başkan'ımız İnce ve partimize ilgi görülmeye değerdi. Bizi anketlere dahil etmeyen o anket şirketlerine, 'Siz bizi yaptığınız sözde anketlerle seçmene sormamaya devam edin. Bizim anketimiz sokakta, gümbür gümbür geliyoruz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sayan, parti olarak teröre karşı yapılan operasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

2022 KPSS'nin iptaline de değinen Sayan, "Adaylar mağdur olmuştur. Farklı şehirlerde sınava giren adaylar bir sürü masraf yapmıştır. Burada idarenin hizmet kusuru vardır ve vatandaş bu mağduriyetinin karşılanması için idari yargıya gidip dava açmalıdır." dedi.