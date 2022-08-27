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Son dakika haberi... Medvedev: "Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak"

Politika Haberleri

Son dakika haberi... Medvedev: 'Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya operasyonlarını durdurmayacak'

Bir son dakika haberine göre Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, "Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, "Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, " Kiev'in NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

"Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık"

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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