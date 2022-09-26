Son dakika haberi | Konya Büyükşehir bu yıl Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde sorumluluk alanındaki mahalle yollarında standardı yükseltmek için yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede yürüttükleri altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Konyalılara en güzel şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade etti. 2022 yılında Konya genelinde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu çalışması sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Altay, "Bu doğrultuda programa aldığımız Derebucak'taki 3 kilometrelik Durak-Uğurlu, 5 kilometrelik Gencek-Huğlu, 1 kilometrelik Uğurlu ile 4,4 kilometrelik Pınarbaşı mahalle yollarında çalışmalarımız tamamlandı. İlçeye kazandırdığımız toplam 13,4 kilometrelik mahalle yollarının maliyeti 12 milyon 730 bin lirayı buluyor. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. İlçelerimizde sorumluluk alanlarımızdaki tüm mahalle yollarının standardını yükseltmeye ve ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA