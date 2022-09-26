Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Konya Büyükşehir bu yıl Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdı

Politika Haberleri

Son dakika haberi | Konya Büyükşehir bu yıl Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdı

Son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu kazandırdıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde sorumluluk alanındaki mahalle yollarında standardı yükseltmek için yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede yürüttükleri altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Konyalılara en güzel şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade etti. 2022 yılında Konya genelinde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu çalışması sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Altay, "Bu doğrultuda programa aldığımız Derebucak'taki 3 kilometrelik Durak-Uğurlu, 5 kilometrelik Gencek-Huğlu, 1 kilometrelik Uğurlu ile 4,4 kilometrelik Pınarbaşı mahalle yollarında çalışmalarımız tamamlandı. İlçeye kazandırdığımız toplam 13,4 kilometrelik mahalle yollarının maliyeti 12 milyon 730 bin lirayı buluyor. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. İlçelerimizde sorumluluk alanlarımızdaki tüm mahalle yollarının standardını yükseltmeye ve ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uğur İbrahim Altay Derebucak Altay Konya Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title