Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Türkiye'ye ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30-31 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

title