Son dakika haberi... Kazakistan'ın başkentinin isminin yeniden Astana olmasına cumhurbaşkanından onay

Edinilen son dakika haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentin isminin yeniden Astana olmasını onayladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentin isminin yeniden Astana olmasını onayladı.

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'te ülkenin başkentinin eski ismi olan Astana'yı yeniden alması önerisinde bulunmuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Celdibay tarafından bugün yapılan açıklamada, konuya ilişkin cumhurbaşkanının bilgilendirildiği kaydedildi. Milletvekillerin önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiğini aktaran Celdibay, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak görüyor" dedi.

Celdibay, bu nedenle kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini dile getirdi.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında görevinden istifa etmişti. Görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti. - NURSULTAN