Son dakika haberi! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Türkiye'ye 10-11 Mayıs tarihleri arasında ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek; ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika