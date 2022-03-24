Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde yapılanların bir felaket olduğudur.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde yapılanların bir felaket olduğudur. Ukrayna'nın işgali insanlık dışıdır" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika