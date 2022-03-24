Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde... - Haberler

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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde yapılanların bir felaket olduğudur.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde yapılanların bir felaket olduğudur. Ukrayna'nın işgali insanlık dışıdır" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin, Boris Johnson, Rusya, Politika, Haberler

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