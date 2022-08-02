Muğla haberi: İNCE: MECLİS'TE KAVGA EDİYOR GİBİ GÖZÜKÜP, MUĞLA'DA RANT KONUSUNDA BİRLEŞECEKSİNİZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla programının ardından Bodrum'a geçti. Parti binasının açılışına katılan İnce'yi partililer karşılarken, küçük bir kız çocuğu çiçek buketi takdim etti. Bodrum'da partililere seslenen İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İnce, açıklamalarının ardından partiye üye 18 yaşındaki gençlere açılış kurdelesini kestirdi. İnce, daha sonra parti otobüsüyle birlikte şehir merkezine inerek esnafı ziyarete etti.

İnce, burada yaptığı konuşmada, "Bana diyorlar ki sen neyine güveniyorsun, sende hazine yardımı yok. Belediye yok, müteahhitler yok. 1'incisi milletin vicdanına güveniyorum. 2'ncisi iyi insanlara güveniyorum. Yetimin başını okşayanlara güveniyorum. Yolda bulduğu ekmeği öpüp başına koyup kenara alanlara güveniyorum. Komşusunun çocuğuna ders çalıştıranlara güveniyorum. Fakire fukaraya yardım edenlere güveniyorum. İyi insanlara güveniyorum. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı var. Önce akla ihtiyacı var, sonra adalete ihtiyacı var, ahlaka ihtiyacı var. Ahlak çöktü Türkiye'de. 5 yerden maaş alan kamu görevlisi ahlaksızdır. 5 yerden kendine maaş almayı hak gören ahlaksızdır. Bir seçim sürecine girdik. Bu seçim sürecinde kayıkçı kavgasının içinde olmayacağız. Kavga ediyormuş gibi görünüyor iktidar ile muhalefet. Hakimler, Savcılar Kurulu'nda 13 kişi var. 13'ün 2'sini İYİ Parti'ye verdiler, 1'ini MHP'ye verdiler, 1'ini CHP'ye verdiler. MHP'yi AKP'ye say, 10 tanesi AKP'nin oldu. Sen bir üyelik için neden oy kullanıyorsun. Oy kullanmasalar nitelikli çoğunluk isteneceği için kuraya geçecek iş ama genel başkanın hemşerisini HSYK üyesi yapmak için muhalefet yargıyı sattı. İktidardakiler 400 bin dolara vatandaşlık veriyor. 8 çocuk karı- koca 10 kişi adam başı 40 bin dolara vatandaşlık, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İktidar ve muhalefet sadece rant konusunda koalisyon yapmıyorlar. Bir ortak yanları daha var. Atatürk düşmanlığında ortaklar. Cumhuriyete reklam arası diyen AKP milletvekili var mı, var. Atatürk'e dersim katliamcısı diyen CHP milletvekili var mı, o da var. Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk'ün partisi değil orası, onu için ayrıldım. CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir diye Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu, sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek Davutoğlu ile Babacan'la iş yapacaksın öyle mi? Ne diyor Davutoğlu, 'Said'i Nursi büyük önderdir' diyor. Ne diyor Babacan, 'Anayasanın ilk 4 maddesi tartışılmalıdır' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun, sorosçuaları doldurdun, torosçuları doldurdun. Libya teskeresi konusunda İYİ Parti evet oyu verdi, CHP hayır oyu verdi. Neden hayır veriyorsun. Doğru yapmışlar Akdeniz'de var olmak istiyoruz. Türk askeri Libya'da olmalı ki Akdeniz'deki gazı alabilelim, pay sahibi olabilelim. Sorunlu mu, sorunlu, zor mu, zor. Biz büyük devletiz, neden hayır veriyorsun, PKK istemediği için mi hayır veriyorsun. Yarın iktidar olduğunda Libya teskeresine hayır mı vereceksin. Libya politikasını destekliyoruz, mavi vatanı destekliyoruz. Memleket Partisi olarak evet oyu vereceğiz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. CHP milletvekili çıktı 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' dedi. Kafaya bakın. Memleket Partisi iktidarında Azerbaycan'a daha fazla yardım edeceğiz, Erdoğan az yaptı biz daha fazla yardım edeceğiz. Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı ezdirmeyeceğiz. Atatürk'ü tartışıyorsan seninle ittifak konuşmayız. Kadına şiddet, çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın, rantı düşünmeyeceksin, doğaya ve çevreye saygı göstereceksin, terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK diyorsan seninle işim olmaz, PKK bir terör örgütüdür" dedi.