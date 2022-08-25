Son dakika haberi: İl Başkanı Yıldırım selin dinmesiyle vatandaşların yardımına koştu

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın dinmesiyle sahaya inerek vatandaşların yardımına koştu.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerinin zemin katını su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın dinmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, hemen sahaya inerek vatandaşların yardımına koştu. Atatürk Bulvarın'da iş yerlerini su basan esnafla bir araya gelen Başkan Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yapılabilecek her türlü yardıma açık olduklarını ifade etti.

Ardından selden en çok etkilenen; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tekin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Karaköylü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek bir diğer sel bölgesi olan Bilecik'in Merkez'ine bağlı Küplü köyüne geçti. Başkan Yıldırım, burada da yürütülen çalışmaları da yerinde görerek bilgi aldı.

Başkan Yıldırım, ziyaret esnasında yaptığı açıklamalarda, devletin kurum ve kuruluşlarınca yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Selden etkilenen vatandaşlar ise İl Başkanı Yıldırım'a, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

İl Başkanı Yıldırım'a ziyaretleri esnasında Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ve teşkilat üyeleri eşlik etti. - BİLECİK