Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti - Haberler

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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Afet sonrasında ıslah edilmeye başlanan Haramidere'deki çalışmaları inceleyen Soylu, ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.

İstanbul Esenyurt'ta doğu ve güneydoğu illerinin dernek başkanları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programının ardından geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti. Yaşanan afet sonrasında zarar gören Haramidere'nin ıslah çalışmalarını denetleyen Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, ardından ise selde evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla sohbet etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Esenyurt Politika Haberler Son Dakika

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