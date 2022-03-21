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Son dakika haber: Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'ye geliyor

Gelen son dakika haberlerine göre HOLLANDA Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

HOLLANDA Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik olarak atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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