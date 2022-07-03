Son dakika haberi | HDP kongresinde terörist başının posterini açmaya çalıştılar Gelen son dakika haberlerine göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Abdullah Öcalan Ankara Politika Haberler Son Dakika

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