Son dakika haberi! Fuat Oktay: Terörle arasına mesafe koymayan sonucuna katlanır

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne hikmetse bazı hatiplerin 'insan hakları gönüllüsü' diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler, fişekler, örgüt dokümanları çıkıyor. Şirin göstermeye çalıştıklarınız; milletimizin bağrından çıkan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi akıldan, izandan uzak şekilde hedef alıyor. Terörle arasına mesafe koymayan da sonucuna katlanır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Oktay, konuşmasının başında, "2023 bütçesinin vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak adil ve sosyal bir bütçe olduğunu ifade ettik. Sosyal bir yapıya sahip olan bütçemiz; toplumun tüm kesimlerine net şekilde sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler içermektedir. Bu bütçede çiftçi de vardır, işçi de vardır, memuru, emeklisi, girişimcisi, esnafı, sanatkarıyla bu milletin tüm emektarları vardır. Kadının güçlendirilmesi, gençlerin desteklenmesi, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılması, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olunmasına yönelik ayrı ayrı programlar; hesaba katılmış ayrı ayrı kalemler vardır. 2023 yılı bütçemizde; sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 258,4 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi.

Oktay, cari işlemler açığının bu yıl enerji faturasında gözlenen astronomik fiyat etkisi ile göreli yüksek seyrettiğini hatırlatarak, "Ancak enerji dışında cari işlemler fazlası veriyoruz. Gelecek yıl enerji faturasının gerilemesiyle de cari işlemler açığımızın yüzde 2,5 gibi oldukça sürdürülebilir bir düzeye gerilemesini bekliyoruz. Ayrıca ülkemizde şunun da altını çizmeliyim ki cari işlemler açığı varsa, bunun karşılığında, üretim ve ihracatta artışımız ve yüksek büyüme, yüksek istihdam oranlarımız var. Küresel düzeyde resesyonun konuşulduğu, yatırımların zayıfladığı böyle bir dönemde dengeli büyümeyi başaran, aynı zamanda güçlü yatırım ve güçlü ihracatla birlikte yüksek istihdam oluşturan nadir ülkelerden birisi konumundayız. Cari fazla vermeye ve katma değerli üretimi artırmaya odaklanan büyüme yaklaşımımızın orta ve uzun vadede enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağını öngörüyoruz. Bu politika çerçevemizin son yıllarda enerji hariç cari işlemler açığını düşürmede etkili olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte, 2022 yılında cari işlemler açığındaki artışın ana nedeni, yükselen küresel enerji fiyatlarının enerji ithalatımızda önemli derecede artışa neden olmasıdır" dedi.