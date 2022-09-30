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Son dakika haberi! Eski Milletvekili Veli Andaç Durak hayatını kaybetti

Politika Haberleri

Son dakika haberi! Eski Milletvekili Veli Andaç Durak hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk siyasetinin önemli isimlerinden 9 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden 9 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi görmekte olan Durak 82 yaşındaydı. Cenazesi öğle namazı sonrası Kabasakal Mezarlığıda toprağa verilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, "19 ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Veli Andaç Durak kimdir?

1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, 19. 20. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın kardeşidir. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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