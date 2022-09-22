Son dakika haberi: Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesinde 'maske' uyarısı

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 27 Eylül'de yapılacak resmi cenaze törenine katılacak yabancı konuklardan maske takmalarının isteneceği bildirildi. Ayrıca resmi cenaze törenine 217 ülke, bölge ve uluslararası misyonun temsilci göndereceği açıklandı.

Japonya'nın Nara kentinde 8 Temmuz'da seçim konuşması yaptığı suikasta uğrayarak yaşamını yitiren eski Başbakan Shinzo Abe için 27 Eylül'de Tokyo'da yapılacak resmi cenaze töreninin detayları netleşmeye başladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Covid-19 önleme tedbirlerine resmi cenaze töreninde de azami dikkat gösterileceğini söyledi. Katılacak yabancı konuklardan maske takmalarının isteneceğini duyuran Matsuno, "Yabancı devlet adamlarını ve diğer katılımcıları tören günü maske takmak ve dezenfektan kullanmak gibi enfeksiyon önleme tedbirleri almaya çağıracağız" ifadelerini kullandı.

217 ülke ve bölgeden temsilci gelecek

Ayrıca hükümetten yapılan açıklamada cenaze törenine 217 ülke, bölge ve uluslararası misyonun temsilci göndereceği kaydedildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı bu katılımcıların 116'sının deniz aşırı ülkelerden geleceğini duyururken, 101 kişilik katılımcı grubunun ise Japonya'daki büyükelçilik yetkilileri gibi diplomatik temsilcilerden oluşacağı ifade edildi. Cenaze törenine katılacak isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo ve Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.

Bazı kesimlerin tepkisini çekmişti

Seçim konuşması yaptığı Nara kentinde geçtiğimiz 8 Temmuz'da suikasta uğrayan Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Japonya hükümeti ise Abe için resmi cenaze töreni düzenlenmesine karar vermişti. Yaklaşık 11.5 milyon dolarlık tören masraflarının devlet bütçesinden karşılanacak olması bazı kesimlerin tepkisini çekerken, ülkenin farklı kesimlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti. - TOKYO