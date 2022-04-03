Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.
Dışişleri Bakanlığı : " Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika