Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. - Haberler

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı:

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.

Dışişleri Bakanlığı : " Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Patlama, Bakü, Politika, Haberler

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