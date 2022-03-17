Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi. - LVİV
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika