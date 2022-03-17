Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi. - Haberler

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Türkiye'nin garantörlüğüne Rusya itirazı bulunmadığını söyledi" dedi. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Politika, Haberler

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