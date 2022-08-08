Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul... - Haberler

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul...

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul...

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Finlandiya İsveç Politika Haberler Son Dakika

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