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Son dakika haber | Devlet Bahçeli: "Doğu Türkistan davası emin ellerde"

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Son dakika haber | Devlet Bahçeli: 'Doğu Türkistan davası emin ellerde'

Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri Mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği yönetim kurulunu kabul etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri Mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği yönetim kurulunu kabul etti.

Doğu Türkistan'ın Türk Dünyası için önemine değinen Bahçeli, Hür Doğu Türkistanlılar Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde. Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugünde yarında bu davanın takipçisi ve destekçisi olacak" dedi. Dernek çalışmaları için gereken tüm desteğin sağlanması talimatı verdiğini de ifade eden Bahçeli, "Doğru yolda ilerliyorsunuz. Teşkilatlarımız sizler için ne destek gerekiyorsa yardımcı olacak. Yakından ilgileniyorum" dedi.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk'te Milliyetçi Hareketin Doğu Türkistan davasının gerçek sahibi olduğunu belirterek, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Devlet Bahçeli'yi bilgilendirdiklerini söyledi. Kendilerini büyük bir dikkatle dinleyen Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Uygur Türkleri için yapılacak çalışmaları başlatacaklarını dile getiren Doğutürk, "Yakın zamanda Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri için önemli projeler başlatacağız. İnşallah Uygur kardeşlerimiz için hayırlı olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doğu Türkistanlılar adına Devlet Bahçeli'ye Gökbayrak temalı Doğu Türkistan Haritası armağan edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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