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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider toplantının ardından masa tenisi oynadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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