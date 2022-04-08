Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir." - İSTANBUL
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