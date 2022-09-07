Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden... Politika Haberleri Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi. - BELGRAD Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden... - Haberler

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