Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden...
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Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi. - BELGRAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika