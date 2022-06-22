Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.
Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.
Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Ferdi Türkten - Politika